بالصور ..عبد الأمير الشمري يزور قضاء الطارمية شمالي بغداد للإطلاع على سير العمل الأمني ولقاء المواطنين

2023/04/24 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

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منذ ساعة واحدة

وزير الداخلية عبد الأمير الشمري يزور قضاء الطارمية شمالي بغداد للإطلاع على سير العمل الأمني ولقاء المواطنين

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