‘الخارجية اللبنانية’ تشكر المملكة العربية السعودية

2023/04/24 | 13:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قدمت وزارة الخارجية اللبنانية ،اليوم الإثنين، الشكر للمملكة على جهودها لإجلاء 52 مواطنا لبنانيا من السودان.وأوضحت في بيان تابعه / المركز الخبري الوطني/،أن “خلية الأزمة التي شكلتها المملكة قدمت كافة […]

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