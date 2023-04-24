صحة كربلاء تكشف مجمل خدماتها للزائرين في أيام عيد الفطر المبارك

2023/04/24 | 13:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية صحة محافظة كربلاء

المقدسة، اليوم الأحد، عن مجمل خدماتها

للمواطنين والزائرين في ثلاثة أيام من

خطتها لعيد الفطر المبارك.

وقال مدير إعلام دائرة كربلاء المقدسة،

سليم بدري، لوكالة نون الخبري

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