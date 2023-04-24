القبض على 11 متسللا اجنبيا حاولوا تجاوز الحدود في واسط

2023/04/24 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الاثنين، القبض على 11 متسلل من الجنسية الأجنبية في قضاء بدرة.

وذكرت القيادة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز شرطة بدرة ألقت القبض على ستة متسللين من الجنسية الأجنبية".

وفي سياق متصل، أكدت القيادة بحسب البيان، أن دوريات فوج نفط واسط الثالث "تمكنت من القاء القبض على خمسة متسللين آخرين".

وتابعت أن "عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات استخبارية وبعد نصب كمين محكم عند دخولهم البلاد بشكل غير قانوني"، مؤكدة "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى المركز المختص".

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