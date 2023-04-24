وثيقة.. مخاطبة نيابية بإدراج

2023/04/24 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب عضو مجلس النواب، محمد حسين القيسي، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بإدراج تعديل سلم الرواتب على جدول أعمال مجلس الوزراء والمصادقة عليه.

وذكر القيسي، وبحسب وثيقة، حصلت عليها (بغداد اليوم): "تردنا الكثير من مناشدات الموظفين في الوزارات ومن مختلف الدوائر أصحاب الرواتب المتدنية والذين يرومون إنصافهم من خلال تعديل سلم الرواتب، كونهم يعانون من سوء المعيشة، وما يقابله من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، راجين الموافقة على إدراج سلم الرواتب على جدول اعمال مجلس الوزراء واستكمال إجراءات المصادقة عليه".

وأضاف، أن هذا القرار "من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتحسين حالة الفرد إنصافا لهذه الشرائح التي أنهكتها الأزمة الاقتصادية وسوء المعيشة".

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