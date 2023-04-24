الشرطة الاتحادية تطيح بارهابيين اثنين في الدورة والتاجي ببغداد

2023/04/24 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على متهمين أثنين بالإرهاب في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الجهود الأمنية المتميزة لقطعات الشرطة الاتحادية وبالإشتراك مع مفارز الجهد الاستخباري في متابعة المطلوبين بتهم الإرهاب وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، اسفرت عن تنفيذ واجبين منفصلين تمكنت خلالهما من إلقاء القبض على متهمين أثنين وفق أحكام المادة 4 ارهاب وضمن قواطع المسؤولية في مناطق التاجي والدورة".

واشارت الى أنه "تم تسليم المتهمين اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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