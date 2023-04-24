بعد نيوكاسل.. السعودية قد تستحوذ على ناد أوروبي آخر

2023/04/24 | 14:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم صندوق الاستثمارات السعودي تعزيز استثماراته الرياضية في أوروبا عن طريق شراء نادي "أوستند" لكرة القدم الذي ينشط حاليا في صفوف دوري الدرجة الثانية البلحيكي، وفقا لما ذكر موقع "فورنت أوفيس سبورتس".

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