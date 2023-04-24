ثلث البدو الرقميين يربحون ما بين 100،000 و 250،000 دولار في السنة

2023/04/24 | 14:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرحل الرقمي المتوسط يكسب 90 ألف دولار في السنة.

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