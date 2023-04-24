حديث نيابي جديد بشأن موعد تمرير الموازنة

2023/04/24 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، إن أقصى موعد لإقرار الموازنة يجب أن يكون قبل نهاية الشهر المقبل.

وذكر كوجر في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "حتى الآن غير واضح موعد إقرار الموازنة"، مبيناً أن "الأمر يعتمد على المناقشات والمباحثات مع الجهات المختصة".

وتابع كوجر، أن "أقصى موعد للتصويت على الموازنة يجب أن يكون قبل نهاية شهر أيار".

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