بريطانيا تفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني برمته

2023/04/24 | 14:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الحكومة البريطانية ، اليوم الإثنين ، فرض عقوبات إضافية على الحرس الثوري الإيراني، في إطار قيود جديدة على طهران ترتبط بانتهاكات لحقوق الإنسان.وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان […]

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