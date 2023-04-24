2023/04/24 | 14:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت روسيا ،اليوم الاثنين، أنها أحبطت هجوما بمسيّرات بحرية في شبه جزيرة القرم، في حين أفادت أنباء بعبور القوات الأوكرانية نهر خيرسون جنوبي أوكرانيا.وقال حاكم مدينة سيفاستوبول بالقرم ميخائيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تحبط هجوم بمسيرات بحرية على أسطولها في سيفاستوبول المركز الخبري الوطني.

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