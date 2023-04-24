بريطانيا تفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني برمته لـ

2023/04/24 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

فرضت حكومة المملكة المتحدة اليوم الاثنين، عقوبات على الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، كجزء من قيود جديدة على طهران بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.





وقالت الحكومة البريطانية في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني: "فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أكثر من 70 مسؤولا وكيانا إيرانيا لانتهاكات متعلقة حقوق الإنسان منذ أكتوبر 2022، وبلغ إجمالي عدد التصنيفات المتعلقة بإيران أكثر من 300، وتشمل القائمة فيلق الحرس الثوري الإسلامي برمته، المدعي العام الإيراني وشرطة الآداب".

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: "النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني وعن تصدير إراقة الدماء حول العالم.



لهذا السبب لدينا أكثر من 300 عقوبة سارية على إيران، بما في ذلك على الحرس الثوري الإيراني برمته"، مشيرا إلى أنه "بهذه الخطوة، المملكة المتحدة وشركائها الدوليين يؤكدون عدم التغاضي عن القمع الوحشي الذي يمارسه النظام.



سنواصل اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاسبة النظام على أفعاله".

وحسب البيان، تشمل العقوبات كلا من محمد نزار عظيمي، قائد الحرس الثوري الإيراني في النجف، حبيب شاهسافاري، قائد فيلق محافظة أذربيجان في الحرس الثوري، محسن كريمي، قائد الحرس الثوري الإيراني في المقاطعة المركزية، وأحمد كاظم - قائد قاعدة عمليات كربلاء في الحرس الثوري الإيراني.

المصدر: RT

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