ألماني يوثق بالصور تجربته في

2023/04/24 | 14:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المصور الألماني، لوكا هولزهاوزر، "حي الزّبالين" في محافظة القاهرة المصرية بكونها منطقة سكنيّة وصناعيّة في الوقت ذاته.وفي هذه الزاوية، ستصادف الأطفال الذين يطاردون بعضهم البعض، والباعة المتجولين، والعمّال.

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