إيران تشارك في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً بالعراق

2023/04/24 | 14:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق الاتحاد الإيراني لكرة القدم، على دعوة المشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً في العراق.

وبمشاركة إيران ارتفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 9 وهم كل من العراق (المستضيف)، الأردن، الامارات، لبنان، سوريا، فلسطين، عُمان، اليمن.

وستقام البطولة في العراق في الفترة من 12 إلى 20 حزيران المقبل.

وتأتي إقامة البطولة الرابعة في العراق امتداداً لسلسلة من بطولات لاتحاد غرب آسيا، كانت جرت تحت ضيافة الاتحاد العراقي، الذي سبق واستضاف عام 2021 بطولة الشباب الثانية التي توزعت مبارياتها بين البصرة وأربيل وبغداد، وقبل ذلك استضافت مدينتنا كربلاء وأربيل منافسات بطولة الرجال التاسعة عام 2019.

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