الشارقة تخصص أموالا لمشروع الحدّ من حرائق الأبراج

2023/04/24 | 14:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP صورة يظهر فيها حريق اندلع في برج سكني في الشارقة في الإمارات في 5 من ايار/مايو 2020 الشارقة (أ ف ب) – خصص حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي مبلغًا قدره مئة مليون درهم للمرحلة الأولى من مشروع الحدّ من حرائق الأبراج والمباني السكنية والتجارية في المدينة، وفق ما جاء على الموقع […]

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