الاستخبارات تضبط صالة قمار وتقبض على 41 مخالفاً في بغداد

2023/04/24 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الاثنين، ضبط إحدى صالات القمار، فيما ألقت القبض على 41 مخالفاً في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من ضبط إحدى صالات القمار التي تمارس بها لعبة (الروليت) في منطقة الكرادة ببغداد"، مبينةً أنه "تم إلقاء القبض على 41 مخالفاً من بينهم 4 أشخاص من جنسيات أجنبية".

وأضافت أنه "جرى تسليم المتهمين الى مديرية الأمن السياحي أصولياً".

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