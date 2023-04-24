(بغداد اليوم) تنشر أسماء الشركات الراغبة بتنفيذ مشروع مجاري

2023/04/24 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مسؤول، اليوم الاثنين، عن اسماء الشركات التي قدمت على تنفيد مشروع مجاري ابو غريب بعد فتح باب العطاءات في ديوان محافظة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "ثلاث شركات فقط قدمت على مشروع مجاري ابو غريب وتتنافس للحصول على المشروع"، مبيناً أن "الشركات هي شركة المبروك وشركة الاحتفاد وائتلاف (شركتي ماء السماء الدولية والخيران ) فقط".

وأوضح أن "مبلغ المشروع هو 369 مليار دينار حيث تعد كلفته المالية الأعلى من بين المشاريع الخمسة التي رصدتها محافظة بغداد لتنفيذ خمس مشاريع مجاري في اطراف العاصمة بغداد".

وفي صباح اليوم، كشف المصدر ذاته، عن اسماء الشركات التي قدمت العطاءات والراغبة بتنفيذ مشروع مجاري منطقتي النهروان جنوب شرق بغداد وسبع البور غربي العاصمة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "خمس شركات قدمت العطاء لديوان محافظة بغداد قبل اغلاق موعد باب العطاءات"، مؤكدا أن "هذه الشركات هي شركة النرجس وشركة المبروك وشركة الحنان وشركة ماء السماء الدولية بالاضافة الى شركة الاحتفاد".

وبين المصدر أن "احدى الشركات الخمس سيحال اليها مشروع مجاري النهروان"، مبيناُ أنه "تبلغ التكلفة المالية لمشروع مجاري النهروان المكون من شبكات مياه امطار وصرف صحي ومحطات رفع وضخ ومحطة معالجة، 264 مليار دينار".

وفي السياق، كشف المصدر، عن اسماء الشركات التي قدمت العطاءات والراغبة بتنفيذ مشروع مجاري سبع البور شمال غرب العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن "خمس شركات قدمت عطاها لديوان محافظة بغداد قبل اغلاق موعد باب العطاءات للظفر بتنفيذ مشروع مجاري".

واشار الى أن "الشركات هي شركة النرجس وشركة المبروك وشركة الحنان وشركة (ماء السماء الدولية +الخيران) وشركة الاحتفاد وشركة العزة"، مبيناً أن "احدى الشركات الخمس هي من سوف يحال اليها مشروع مجاري سبع البور الذي تبلغ كلفته 212 مليار دينار".

وأوضح المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "مشروع مجاري سبع البور يحتوي على فقرات انشاء شبكات مجاري وشبكات تصريف مياه الامطار ومحطات ضخ ورفع فضلاً عن محطة معالجة مركزية".

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