فرنسا تقرر إغلاق سفارتها في السودان

2023/04/24 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، إغلاق السفارة الفرنسية في السودان حتى إشعار آخر.

وقالت الوزارة في بيان، إن السفارة ستواصل أعمالها من باريس.

يشار إلى أن الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية كانت اندلعت في 15 أبريل الجاري، وطالت مدينة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان المجاورتين، التي يربو إجمالي عدد سكانها على عشرة ملايين نسمة عند ملتقى النيلين الأبيض والأزرق.



كما امتدت إلى مناطق وولايات أخرى لا سيما في دارفور ومروي بالولاية الشمالية.

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