2023/04/24 | 15:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الاثنين، ضبط إحدى صالات القمار، فيما ألقت القبض على 41 مخالفاً في العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أنه “تمكنت مفارز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط صالة قمار واعتقال 41 مخالفاً في بغداد المركز الخبري الوطني.

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