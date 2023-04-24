المالية البرلمانية: هذا موعد التصويت على الموازنة

2023/04/24 | 15:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التصويت على قانون الموازنة، سيكون في نهاية الشهر المقبل.

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