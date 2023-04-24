2023/04/24 | 15:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eIH72eRNMio

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من بيروت.. عيد الفطر بين اليوم والأمس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من بيروت.. عيد الفطر بين اليوم والأمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).