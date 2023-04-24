2023/04/24 | 15:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظلّ حرب الشائعات المستعرة على صفحات مواقع التواصل السودانيّة، بالتزامن مع المعارك العنيفة بين الجيش وقوّات الدعم السريع هناك، تداولت صفحات وحسابات على موقعي فيسبوك وتويتر قبل أيام منشوراً يدّعي مقتل قائد قوات الدّعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".

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