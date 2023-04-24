روسيا تدعو أرمينيا وأذربيجان للامتثال لوقف إطلاق النار

2023/04/24 | 15:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت الخارجية الروسية، الإثنين، أرمينيا وأذربيجان بالامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار في 2020، وعبرت عن “قلقها الشديد” من تصاعد التوترات بسبب منطقة ناغورنو قره باخ المتنازع عليها.

وأقامت أذربيجان، الأحد، نقطة تفتيش على ممر لاشين، الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بناغورنو قره باخ، فيما وصفته أرمينيا بـ “انتهاك صارخ” لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه موسكو في 2020 بين الجانبين.

وقال الكرملين إنه لا بديل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا تعمل على عقد محادثات بين الطرفين على ممر لاشين.

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