اكتشاف طائرة دون طيار محملة بمتفجرات قرب موسكو  

2023/04/24 | 15:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس” عن مصادر أمنية، أن قوات الأمن الروسية عثرت على طائرة دون طيار مسلحة بالمتفجرات في غابة شمال شرق موسكو.

وحسب الوكالة، تحطمت الطائرة إلى قسمين.

وأعلن متحدث باسم قوات الأمن “التحقيق في الطائرة لتحديد من أطلقها وإلى أين كانت تتجه”.

وتوجد عدة أهداف عسكرية مُحتملة في منطقة موسكو.

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