الوكلاء يتدربون على البطاقة التموينية الالكترونية

2023/04/24 | 15:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزارة التجارة عن المباشرة بتدريب الوكلاء الموزعين للحصة التموينية...

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