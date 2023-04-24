لماذا تتكرّر بعض أحلامنا.. وكيف نعالج هذا الأمر؟

2023/04/24 | 15:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي الأحلام المتكررة؟ هل هي شائعة بين كل الفئات العمرية؟ كيف تعالج؟ ومتى يتوجب على المرء التوجه إلى اختصاصي؟

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