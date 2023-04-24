2023/04/24 | 16:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iufqSzO3Qfs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد إجراءات الحكومة.. سعر الدولار في أدنى مستوى له.. وملفات اخرى في نشرة الـ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد إجراءات الحكومة.. سعر الدولار في أدنى مستوى له.. وملفات اخرى في نشرة الـ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).