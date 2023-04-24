2023/04/24 | 16:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجده صحيحاً ومُطابقاً للشروط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("فيفا" يوافق على نقل سجلات يوسف الأمين إلى الاتحاد العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("فيفا" يوافق على نقل سجلات يوسف الأمين إلى الاتحاد العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).