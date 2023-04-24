2023/04/24 | 16:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قال مصدر حكومي روسي مطلع لرويترز إن إنتاج روسيا من النفط هذا العام في طريقه لتجاوز 480 مليون طن أي نحو 9.6 مليون برميل يوميا.

وتشير حسابات رويترز وتصريحات المصدر إلى أن الرقم، الذي لا يشمل مكثفات الغاز، يتماشى مع تعهد روسيا بخفض إنتاجها 500 ألف برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من مارس آذار وحتى نهاية العام.

وقال المصدر لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية مثل هذه البيانات "إذا أجريت استنتاجا للعام كله فإن الإنتاج سيكون عند 480 مليون طن".

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على طلب للتعقيب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: روسيا بطريقها لانتاج 9.6 مليون برميل نفط يوميا) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: روسيا بطريقها لانتاج 9.6 مليون برميل نفط يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).