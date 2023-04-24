الناقلات المنتظرة لنفط كردستان تغادر ميناء جيهان

2023/04/24 | 16:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

في إشارة إلى عدم حل الأزمة قريبًا، غادرت ناقلات عملاقة بعد توقفها لاكثر من شهر قرب خطوط الانابيب التركية بانتظار تحميل نفط كردستان العراق، دون جدوى.

وغادرت الناقلتان "نيفرلاند" و"أماكس"، اليوم الإثنين 24 نيسان المنطقة القريبة من محطة خطوط الأنابيب في تركيا، وهو ما اعتبره الخبراء مؤشرًا على أن النفط لن يتدفق قريبًا من الإقليم، في ظل الأزمة بين الحكومات المعنية، بحسب ما نقلته بلومبرغ.

وفشلت الناقلتان في الحصول على أي كميات من نفط كردستان العراق، بينما ما زالت هناك 3 ناقلات متوقفة على أمل الحصول على الخام الكردي، بالقرب من الميناء، وفق ما جاء في بيانات بلومبرغ الخاصة بتحركات السفن.

يشار إلى أن الناقلات الـ5 التي كانت تنتظر تحميل نفط كردستان العراق، كانت مستأجرة بهدف نقل نحو 4 ملايين برميل من الخام، بعد الإعلان عن اقتراب الدول المعنية بحل الأزمة بينها، وفق المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ومازالت ازمة تعليق تدفقات النفط العراقي من كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان التركي، مستمرة منذ اكثر من شهر، وسط انتظار تركيا لحل الاشكاليات المتبقية المتمثلة بطلب العراق لتعويضات، فضلا عن عدم استعداد شركة سومو واكمال التجهيزات الفنية لاستئناف التصدير وفق المستجدات والاتفاقات الجديدة.

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