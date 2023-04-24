قائد عمليات ديالى يعلن عبر (بغداد اليوم) نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالعيد

2023/04/24 | 16:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلن قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، اليوم الاثنين، نجاح خطة عيد الفطر المبارك في عموم قواطع المسؤولية الامنية بالمحافظة.

وقال عمران لـ( بغداد اليوم)، إن "مضامين خطة عيد الفطر المبارك الامنية نجحت في تحقيق اهدافها في عموم قواطع المسؤولية الامنية سواء في بعقوبة او بقية مدن ديالى الاخرى"، لافتا الى أن "العمليات استنفرت قواتها قبل انطلاق الخطة بـ72 ساعة من اجل تهيئة كل المناطق للانتشار الامني".

واضاف، أن "ديالى لم تشهد اي خرق امني طيلة ايام عيد الفطر المبارك"، مشيرا الى أن "الاستقرار والامان ساعد في تدفق اعداد كبيرة من العوائل الى المراقد الدينية والمتنزهات والمناطق السياحية سواء في خانقين او غيرها ولساعات متاخرة من الليلة".

وتابع أن "حركة المركبات في جميع طرق ديالى كانت على مدار الساعة دون اي هواجس قلق بسبب الاجراءات الامنية المحكمة"، مؤكدا أن الخطة كانت مثالا للتنسيق بين مختلف التشكيلات الامنية".

والجمعة الماضي، اعلن الناطق باسم قيادة شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري، انطلاق خطة عيد الفطر الامنية بمشاركة 10 الاف منتسب.

وتعتمد الاجهزة الامنية على خطط واسعة من اجل حماية المناسبات والاحتفالات ومنها الاعياد لتفادي اية خروقات”.

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