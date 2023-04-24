2023/04/24 | 16:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خمس دول عربية في المراكز العشرة الأولى

من حيث استخدام الشبكات الاجتماعية.

تتمتع الإمارات والبحرين وقطر بأعلى

مستويات التبني في العالم، وفقًا

للنتائج التي نشرتها منصة داتا

ريبورتال.



وهذا يدل على أن وسا

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