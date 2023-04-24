مجلس الوزراء: غدا دوام رسمي في جميع مؤسسات الدولة

2023/04/24 | 16:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء،

اليوم الاثنين، أن يوم غد الثلاثاء

سيكون دواماً رسمياً في جميع مؤسسات

الدولة.



و قال المتحدث باسم الأمانة

العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، في

تصريح للوكالة الرسمية،

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