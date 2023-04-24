الحماية الاجتماعية تعلن تدقيق ومقاطعة بيانات الاسر المستفيدة لإخراج المتجاوزين

2023/04/24 | 16:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية عن قيمها بتدقيق ومقاطعة بيانات الأسر المستفيدة لإخراج غير المستحقين لمبلغ الاعانة الاجتماعية.وذكرت في بيان تلقته ايرث نيوز، انها “ماضية بأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين واسترداد المبالغ التي بذمتهم بشكل كامل، مبينة انه “بإمكان المتجاوزين تقسيط المبالغ بعد احضارهم كفيل”.واشارت إلى أن “القانون سمح بتقسيط المبلغ إلى مدة […]

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