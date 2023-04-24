2023/04/24 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بحضور عربي..قائمة المدعوين بحفل تتويج تشارلز الثالث تخلوا من “بايدن” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحضور عربي.. قائمة المدعوين بحفل تتويج تشارلز الثالث تخلوا من “بايدن”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحضور عربي.. قائمة المدعوين بحفل تتويج تشارلز الثالث تخلوا من “بايدن”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).