2023/04/24 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، موافقة الاتحاد الدولي الفيفا على نقل سجلات أحد محترفي الدوري الالماني اليه.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “الاتحاد الدولي لكرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفيفا يوافق على نقل سجلات يوسف الأمين إلى الاتحاد العراقي المركز الخبري الوطني.

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