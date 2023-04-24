2023/04/24 | 17:03 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حمّلت النائبة عن ائتلاف دولة القانون
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف: الجهة التي كانت تدير وزارة الخارجية بين (2006-2014) باعت خور عبدالله الى الكويت) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عالية نصيف وزارة الخارجية والجهة التي
كانت تديرها ما بين (2006-2014) مسؤولية بيع
قناة خور عبدالله العراقية الى الكويت،
داعية السلطات التنفيذية والتشريعية
والقضائي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف: الجهة التي كانت تدير وزارة الخارجية بين (2006-2014) باعت خور عبدالله الى الكويت) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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