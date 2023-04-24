عالية نصيف: الجهة التي كانت تدير وزارة الخارجية بين (2006-2014) باعت خور عبدالله الى الكويت

2023/04/24 | 17:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمّلت النائبة عن ائتلاف دولة القانون

عالية نصيف وزارة الخارجية والجهة التي

كانت تديرها ما بين (2006-2014) مسؤولية بيع

قناة خور عبدالله العراقية الى الكويت،

داعية السلطات التنفيذية والتشريعية

والقضائي

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