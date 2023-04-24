وفاة 47 شخصاً صاموا حتى الموت للقاء السيد المسيح

2023/04/24 | 17:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبشت في شرق كينيا 26 جثة جديدة مما يرفع

إلى 47 عدد الجثث التي عثرت عليها الشرطة

منذ الجمعة في إطار تحقيق حول وفاة

أتباع جماعة دينية دعا زعيمها إلى الصوم

"للقاء يسوع"، حسبما ذكرت الشرطة لفرانس

برس.

وق

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