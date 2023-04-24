2023/04/24 | 17:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، الاثنين، إن البيانات "المُعلبة" حول انتهاكات حقوق الإنسان والحروب الأهلية تجعل تطبيق القانون الدولي "حبرًا على ورق"، في معرض تعليقه على الاقتتال الدائر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرادعي: البيانات "المُعلبة" تجعل محاسبة المسؤولين عن الوضع في السودان "حبرًا على ورق") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرادعي: البيانات "المُعلبة" تجعل محاسبة المسؤولين عن الوضع في السودان "حبرًا على ورق") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).