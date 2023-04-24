العراقي يحتاج رواتب 154 سنة لجمع المليون دولار

2023/04/24 | 17:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعد محللون دراسة قدرت عدد السنوات التي سيستغرقها المرء لجمع...

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