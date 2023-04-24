2023/04/24 | 17:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الاثنين، أن نجله نيكولاي شارك في القتال في أوكرانيا، بعد أشهر من اتهامه برفض تلبية نداء التعبئة.

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