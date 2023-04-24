2023/04/24 | 17:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الكهرباء يوجه بالاستنفار لمواجهة هطول الأمطار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الكهرباء يوجه بالاستنفار لمواجهة هطول الأمطار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الكهرباء يوجه بالاستنفار لمواجهة هطول الأمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).