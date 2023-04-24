2023/04/24 | 17:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكدت قائد الشرطة الكينية، اليوم الاثنين، إن الشرطة انتشلت 58 جثة معظمها من مقابر جماعية في غابة بشرق البلاد ويُعتقد أنها لأتباع طائفة مسيحية آمنوا بأنهم سيدخلون الجنة إذا تضوروا جوعا، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كينيا..



ارتفاع عدد ضحايا “الصوم لدخول الجنة” إلى 58 المركز الخبري الوطني.

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