النسخة الثالثة والعشرون من ماراثون دبي تقام في بداية العام المقبل

2023/04/24 | 17:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP اسطورة الجري الاثيوبي هايلي جبراسيلاسي خلال ماراثون دبي 2010 دبي (أ ف ب) – أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي تنظيم النسخة الثالثة والعشرين من الحدث الرياضي في السابع من كانون الثاني/يناير 2024، وفق ما جاء على الموقع الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الإمارة.وأشارت اللجنة أيضًا إلى فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة في الماراثون […]

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