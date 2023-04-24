دائرة الطرق والجسور تعلن انجاز 70% من مشروع طريق بغداد ديالى العظيم

2023/04/24 | 18:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مدير عام دائرة الطرق والجسور، حسين جاسم كاظم، الاثنين، انجاز ٧٠ بالمئة من طريق بغداد ديالى العظيم.

وقال كاظم في بيان إن "الطريق يشهد أكبر حملة تأهيل من حيث حجم الاعمال وكمياتها حيث لم يسبق للدائرة ان قامت بتأهيل ٤٠٠ كيلو متر دفعة واحدة ذهابا وايابا ابتداء من حدود امانة بغداد وانتهاء بحدود بلدية كركوك مرورا بمحافظتي ديالى وصلاح الدين"، مبينا أن " العمل مستمر فيه على شكل مقاطع وبكمية اسفلت مقدارها بين ٤٠٠٠ الى ٥٠٠٠ طن يوميا حيث تم تنصيب معامل انتاجيتها في الساعة ٢٤٠ طن وبعدد ٥ موزعة على طول الطريق ويتم الاستعانة بمعامل مجاورة في بعض الاحيان ووصلت نسب الانجاز في بعض المقاطع ٧٠٪؜ واخرى بنسب متفاوتة".

وأضاف، أن "المسافر يلاحظ الفرق الشاسع بالاجزاء المكتملة ضمن الجزء الخاص العظيم ممر الاياب بعد ان كان مدمرا بالكامل وحسب البرنامج الزمني للمشروع فانه سيتم انجاز كافة المقاطع في نهاية هذا العام علما ان عملية الصيانة ليست ترقيعية وانما تأهيل متكامل تتضمن توسعة اكثر من ١٢٥ كيلو متر وتوحيد السيطرات في سيطرات نظامية وصبها بالكونكريت لتجعلها تقاوم الحمولات الكبيرة التي تسلك هذا الطريق وكذلك تشمل قلع مسافات كبيرة من الطريق واعادة انشائها بمواصفات فنية عالية وكذلك توسعة مدخل قضاء الطود الذي يشهد اختناقات مرورية في الفترات السابقة ترهق المسافر عبر هذا الطريق المهم والاستراتيجي".

وأشار الى انه "سيتم اكساء الطريق بمادة الاسفلت المطور والمحسن بالبوليمرات وذلك ليجعله اكثر تحملا ولاسيما ان الحمولات الكبيرة التي تسلك هذا الطريق كانت سببا رئيسيا في تشوه وتضرر كثير من مقاطعه وكل ما نطلبه من سالكي هذا الطريق هو الصبر قليلا والتحمل لحين انجاز المشروع والتقيد بالسرع المحددة في مناطق القطوعات بحيث لا تتجاوز ٧٠ كم /ساعة حفاظا على ارواحهم".

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