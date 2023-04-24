الدوري الممتاز:الطلبة يفوز على دهوك في ملعبه والنجف يتعادل مع نوروز في السليمانية

2023/04/24 | 18:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق نادي الطلبة فوزا مهما على

مضيفه فريق نادي دهوك بنتيجة 2-0 في

المباراة التي جرت على ملعب دهوك.

وجاء الهدف الاول للطلبة عن طريق

اللاعب خضر علي في الدقيقة 19 من الشوط

الاول، وفي الشوط الثاني ج

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