الدوري الممتاز : كربلاء يتعادل مع الصناعة ويعود بنقطة من العاصمة بغداد

2023/04/24 | 18:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل ناديا الصناعة وكربلاء بدون

اهداف والتي جرت عصر اليوم الاثنين على

ملعب الصناعة في العاصمة بغداد

ورفع نادي كربلاء رصيده الى 31 نقطة

بالمركز 14 واللصناعة 17 نقطة بالمركز قبل

الاخير

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