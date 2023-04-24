تشيلسي يختار مدربه الجديد

2023/04/24 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

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استقر مسؤولو تشيلسي، على هوية المدرب الجديد، الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل، بحسب تقارير صحفية إسبانية.

وقالت صحيفة "ماركا" اليوم الإثنين، إن إدارة النادي الإنجليزي، استقرت على تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدرب السابق لباريس سان جيرمان، وتوتنهام.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن النادي اللندني، لا يفضل استمرار المدرب الحالي المؤقت فرانك لامبارد، الذي تولى المسؤولية لنهاية الموسم الجاري بعد إقالة جراهام بوتر.

وأشارت أيضا إلى أن قائمة المرشحين لقيادة تشيلسي، شملت أسماء أخرى مثل جوزيه مورينيو، وجوليان ناجلسمان، ومارسيلو جاياردو، إلا أن كفة بوكيتينو، أصبحت الأرجح.

ولفتت إلى أن ماوريسيو بوكيتينو، 51 عاما، سيتقاضى مع تشيلسي نفس راتبه مع "بي إس جي".

وختمت تقريرها بأن المدرب الأرجنتيني يتقاضى حاليا راتبه الشهري بشكل منتظم منذ إقالته من تدريب باريس بنهاية الموسم الماضي، بناء على الاتفاق الذي تم بين المدرب الأرجنتيني والنادي الباريسي.

يملك الأرجنتيني البالغ من العمر 51 عاماً خبرة الدوري الإنكليزي فقد درب ساوثهامبتون (2013-2014) والتجربة الأكبر في توتنهام بين عامي 2014-2019.

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