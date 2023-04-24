الخارجية تعلن إجلاء خمسة عراقيين من السودان

2023/04/24 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، اليوم الإثنين، إجلاء خمسة عراقيين من السودان.

وقال الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم إجلاء عائلة عراقية مكونة من خمسة أشخاص، من منطقة بورتسودان، وبالتنسيق مع الجانب الأردني الشقيق".

موجهاً رسالة إلى الجالية العراقية في السودان بأن "الحكومة العراقية معكم وتعمل لإجلاء آمن يضمن سلامتكم".

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