أنشيلوتي يقلل من شأن الفارق مع برشلونة ويعلق على عودة ميسي

2023/04/24 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

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أشاد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بجيرونا الذي سيلتقيه فريقه غدا الثلاثاء، في إطار الجولة ال31 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "جيرونا يلعب كرة قدم جميلة..



إنه فريق منظم عند الاستحواذ على الكرة..



للأسف لدينا غيابات غدا، حيث تعرض كل من بنزيما وكامافينجا لكدمة".

وتابع: "رودريجو لم يتدرب، لكنه سيكون بخير غدا..



كان يعاني من مشكلة صغيرة في الركبة، وتعامل معها بشكل جيد، واليوم تغيب عن المران بسبب مشكلة في المعدة..



إذا كان بخير غدا سيلعب، إنه يؤدي بشكل جيد".

وردا على سؤال يقول "هل كان سيلعب بنزيما وكامافينجا إذا كانت مباراة مانشستر سيتي غدا؟" قال أنشيلوتي: "لا..



إنها إصابات طفيفة لحسن الحظ".

وأوضح: "تحمل كامافينجا الألم في المباراة، لكن بعد ذلك أزعجته الضربة، وسيكون متاحا ضد ألميريا..



كما أن ألابا بخير، ولا أعتقد أنه سيواجه مشكلة في التعافي من أجل نهائي كأس الملك".

وواصل: "بنزيما سيتعافى من الكدمة، وسيلعب ضد ألميريا وريال سوسيداد..



إنه مهم جدا بالنسبة لنا، أظهر في المباريات الماضية مستوى جيدا..



عندما يكون في حالة جيدة يريد اللعب، ونحن كذلك".

وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم: "كل فريق يريد اللعب على عشب جيد..



نعرف جيدا المشاكل التي نواجهها في البرنابيو، العشب يعاني، وسيقومون بإصلاحه في أسرع وقت ممكن".

وأردف: "بالنسبة لجودة الفريقين (ريال مدريد وبرشلونة) لا يوجد فارق 11 نقطة..



لقد أظهرنا ذلك عندما واجهنا بعضنا..



لقد حددت تفاصيل صغيرة هذا الفارق النقطي، الذي نريد خفضه في المباريات المقبلة".

وسئل أنشيلوتي: "هل ترغب في عودة ميسي إلى برشلونة؟" فأجاب: "يمكن أن يفعل ميسي ما يشاء، وبرشلونة كذلك..



إنها ليست مشكلة بالنسبة لي..



أنا أحبه كلاعب..



وبالنسبة للدوري الإسباني يمكن أن تكون عودته شيئا رائعا".

وعما إذا كان هازارد قد تحدث معه، وسأله عن سبب قلة مشاركاته، قال: "لم نتحدث كثيرا..



لا أطلب من اللاعبين التحدث..



وإذا كان بحاجة إلى الحديث فأنا متاح دائما".

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